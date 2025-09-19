Ajker Patrika
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের যৌথ মহড়া শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জহুরুল হক ঘাঁটিতে ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল’ অনুশীলন শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের অংশগ্রহণে ছয় দিনব্যাপী ‘অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩’ শীর্ষক যৌথ অনুশীলন সমাপ্ত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জহুরুল হক ঘাঁটিতে এ মহড়া শেষ হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সহকারী বিমানবাহিনীর প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস জাভেদ তানভীর খান। এরপর দুই দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ওই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধিরা, যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের জ্যেষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা এবং তিন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই মহড়া ১৪ সেপ্টেম্বরে বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে শুরু হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্স বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছরই নানাবিধ প্রশিক্ষণমূলক অনুশীলন পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা ও আপৎকালীন সংকট নিরসনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-এ মূলত আপৎকালীন এবং প্রতিকূল অবস্থায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন পরিচালনা করা হয়।

অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-এ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০-জে পরিবহন বিমান, একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের দুটি সি-১৩০-জে পরিবহন বিমান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৫০ জন সদস্য এবং ইউএস প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের ৯২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা ওই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

এই যৌথ অনুশীলনের মাধ্যমে দুই দেশের বিমানবাহিনী শুধু পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ই করবে না, বরং আন্তকার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার এবং আস্থা ও বিশ্বাসের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। পাশাপাশি বিমানবাহিনীর চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে সেবা প্রদান দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও মানবিক ও স্থিতিশীল ভিত্তি প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় এ মহড়া পরিচালিত হয়।

বিমানবাহিনী
