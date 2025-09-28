জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কঙ্গো যাচ্ছেন বিমানবাহিনীর ১৯০ সদস্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি দল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে গেছে। ইউটিলিটি অ্যাভিয়েশন ইউনিটের ১৯০ জন সদস্যের এই দলটি আজ রোববার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কঙ্গোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে।
আইএসপিআর জানায়, ২৪ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে কঙ্গোগামী এই কনটিজেন্টকে ব্রিফিং দেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। তিনি শান্তিরক্ষীদের শৃঙ্খলা, সততা, পেশাদারত্ব এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলা, স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা এবং ডব্লিউএইচও ও জাতিসংঘের মেডিকেল প্রটোকল অনুসরণ করার ওপর জোর দেন। ব্রিফিং শেষে মিশনের সাফল্য কামনায় একটি বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
নতুন এই কনটিনজেন্টের নেতৃত্ব দেবেন এয়ার কমোডর মো. এনামুল করিম। কঙ্গোতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তাদের দক্ষতা ও পেশাদারত্বের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। বিদায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী বিমানবাহিনীর প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খানসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাঁরা শান্তিরক্ষীদের নিরাপদ ও সফল মিশনের জন্য শুভকামনা জানান।
শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলায় সর্বশেষ সাক্ষী হিসেবে আজ রোববার ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার উপপরিচালক মো. আলমগীর জবানবন্দি দেওয়ার সময় ভিডিওগুলো প্রচার করা হয়। তিনি এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তাও। তবে জবানবন্দি শেষ না হওয়ায় আগামীকাল সোমবার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল১১ মিনিট আগে
তিনি বলেন, এ বছর সারা দেশে পূজামণ্ডপের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৩৫৫; যা গত বছরের চেয়ে প্রায় এক হাজার বেশি। দুর্গাপূজার মণ্ডপের নিরাপত্তায় ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপে আনসার সদস্যরা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। আগামী ২ অক্টোবর দশমী (প্রতিমা বিসর্জনের দিন) পর্যন্ত মোট ৯ দিন সারা দেশে ২ ল৩৬ মিনিট আগে
২০২৬ সালের জন্য সরকার তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সরকারি মাধ্যমে হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ), হজ প্যাকেজ-২ ও হজ প্যাকেজ-৩ শিরোনামে তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২১ সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ‘অমর একুশে বইমেলা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’ এ প্রেক্ষাপটে বাপুস ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে বইমেলা ২০২৬-এর যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা স্থগিত করা হলো...১ ঘণ্টা আগে