তামিমের নেতৃত্বে অ্যাডহক কমিটি স্থগিতের রিট কার্যতালিকা থেকেই বাদ

ক্রিকেটার তামিম ইকবালের নেতৃত্বে বিসিবির ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত চেয়ে করা রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে তামিম ইকবালের নেতৃত্বে অ্যাডহক কমিটি যথারীতি কাজ চালাতে পারবে এবং বিসিবির নির্বাচন আগামী ৭ জুন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি এ এফ এম সাইফুল করিমের বেঞ্চ রিটটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন।
রিট আবেদনর পক্ষে শুনানি করেন—জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোকাররামুছ সাকলান ও জহির উদ্দিন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। বিসিবির পক্ষে মাহিন এম রহমান।
এর আগে অ্যাডহক কমিটির বৈধতা নিয়ে সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাবেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদসহ ১২ জন রিটটি করেন। বাকি ১০ জন পরিচালক।
আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে গত ৭ এপ্রিল ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল। কমিটিতে রয়েছেন—সাবেক ক্রিকেটার মিনহাজুল আবেদীন ও আতহার আলী খান। এ ছাড়াও কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সংসদ সদস্য ববি হাজ্জাজের স্ত্রী রাশনা ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা ইয়াসির আব্বাস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের ছেলে সাঈদ ইব্রাহিম আহমদ ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদের ছেলে ইসরাফিল খসরু।
এ দিকে অ্যাডহক কমিটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মো. গোলাম কিবরিয়াসহ সুপ্রিম কোর্টের সাত আইনজীবী গত ৩০ এপ্রিল রিট করেছিলেন। শুনানি শেষে গত ১১ মে তা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। পরে নতুন করে রিট করা হয়।
