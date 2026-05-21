ন্যায়পাল নিয়োগে নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে রুল

ন্যায়পাল নিয়োগে নিষ্ক্রিয়তা ও অবহেলা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসানের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি আব্দুর রহমানের বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন রিটকারী আইনজীবী ইশরাত হাসান। এর আগে গত ১৯ মে সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ ও ন্যায়পাল অ্যাক্ট ১৯৮০ অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগে রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়।
