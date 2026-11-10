গঙ্গার পানি বণ্টনে নতুন চুক্তি সম্পাদনে সরকার কাজ করছে: পানিসম্পদমন্ত্রী
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনে নতুন চুক্তি সম্পাদনে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেছেন, নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কারিগরি কমিটি বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ভারতকে কূটনৈতিক মাধ্যমে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সদস্য মো. সেলিমুজ্জামানের প্রশ্নের জবাবে পানিসম্পদমন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পানিসম্পদমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ সংসদে প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন।
মো. সেলিমুজ্জামানের প্রশ্নের জবাবে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন বিষয়ে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ বছর ডিসেম্বর মাসে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে।
১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গার প্রবাহ দুই দেশের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, চুক্তিটির বাস্তবায়নকাল প্রতিবছর ১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে পর্যন্ত। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ফর্মুলা অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল হতে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ দুই দেশের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
ফরিদপুর-৪ আসনের মো. শহিদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, তিস্তা নদী অববাহিকার বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদীভাঙন রোধ, শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ, সেচসুবিধা সম্প্রসারণ, পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।
তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করে—এমন একটি টেকসই চুক্তি স্বাক্ষরে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আশা করব, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত নদীর ইকোসিস্টেম ও তিস্তা-নির্ভরশীল এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।’