আন্দামানে ট্রলারডুবিতে নিহতদের চারজন কক্সবাজারের

মালয়েশিয়া যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নাইক্ষ্যংছড়ির পাশের কক্সবাজারের রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া এলাকা থেকে যাত্রা করেছিলেন চার তরুণ। কিন্তু আন্দামান সাগরে ট্রলারডুবিতে তাঁদের সেই স্বপ্নেরও সলীল সমাধি হয়েছে। একই এলাকার চার তরুণের এমন করুণ মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
নিহত চারজন হলেন কক্সবাজারের রামুর কচ্ছপিয়া এলাকার মো. মোজাম্মেলের ছেলে মো. মিজবাহ উদ্দীন (১৭), মো. আইয়ুবের ছেলে মো. মুর্শেদ (২০), নুরুল ইসলামের ছেলে আবদুল হামিদ (২১) এবং প্রয়াত মো. ইলিয়াসের ছেলে হাবিব উল্লাহ (১৯)।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, চার তরুণ উন্নত জীবনের আশায় মানবপাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে সাগরপথে ১ এপ্রিল সকাল ১০টায় মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। একই এলাকার প্রবাসী আব্দুল হামিদ তাঁদের ট্রলারে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরেন। ৬ এপ্রিল আন্দামান সাগরে ট্রলারটি ডুবে যায়। প্রাণ হারান চার তরুণ। এ খবর পেয়েই গা ঢাকা দিয়েছেন আব্দুল হামিদ। এলাকায় খবর ছড়িয়েছে, তিনি দেশ ছেড়েছেন।
এদিকে ট্রলারডুবির খবরটি গতকাল মঙ্গলবার পাওয়া যায়। এরপর ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া এক রোহিঙ্গার মাধ্যমে চার তরুণের পরিবার জানতে পারে। এর পরপরই তাঁদের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।
