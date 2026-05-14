মানবতাবিরোধী অপরাধ: ইনুর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক শেষ, যেকোনো দিন রায়

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়েছে। এই মামলায় যেকোনো দিন রায় ঘোষণা করবেন ট্রাইব্যুনাল।
আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন।
প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি এই মামলায় আসামি ইনুর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। অপর দিকে আসামিপক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী। তিনি ইনুর খালাস দাবি করেন।
গত বছরের ২ নভেম্বর এই মামলায় অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল। আর সূচনা বক্তব্য শুরু হয় ৩০ নভেম্বর।
