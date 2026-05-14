Ajker Patrika
জাতীয়

মানবতাবিরোধী অপরাধ: ইনুর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক শেষ, যেকোনো দিন রায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৫: ১৯
মানবতাবিরোধী অপরাধ: ইনুর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক শেষ, যেকোনো দিন রায়
হাসানুল হক ইনু। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়েছে। এই মামলায় যেকোনো দিন রায় ঘোষণা করবেন ট্রাইব্যুনাল।

আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন।

প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি এই মামলায় আসামি ইনুর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। অপর দিকে আসামিপক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী। তিনি ইনুর খালাস দাবি করেন।

গত বছরের ২ নভেম্বর এই মামলায় অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল। আর সূচনা বক্তব্য শুরু হয় ৩০ নভেম্বর।

বিষয়:

মামলাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

সমুদ্রসৈকতে হেলথ সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা, বাড়ানো হবে লাইফগার্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ

সমুদ্রসৈকতে হেলথ সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা, বাড়ানো হবে লাইফগার্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ

দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৮৩ লাখ

দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৮৩ লাখ

দীপু মনি-মোজাম্মেল বাবু-রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

দীপু মনি-মোজাম্মেল বাবু-রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

সরকারি ক্রয় কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ-অর্থবহ করতে কমিটি

সরকারি ক্রয় কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ-অর্থবহ করতে কমিটি