Ajker Patrika
জাতীয়

জাপানি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা, শিগগিরই সমঝোতা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
জাপানি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা, শিগগিরই সমঝোতা
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হকের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জাপানে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে জাপানি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দ্রুত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আজ রোববার রাজধানীতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হকের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের একটি প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাতে এ সিদ্ধান্ত হয়।

সাক্ষাতে জাপানি প্রতিনিধি দল জানায়, তারা মাতৃভাষা–ভাষী শিক্ষকদের মাধ্যমে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতিতে দক্ষ করে তুলতে চায়। এতে জাপানে পড়াশোনা বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়বে বলে তারা উল্লেখ করেন।

প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক বলেন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, যা এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ উদ্যোগ দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সভায় আরও জানানো হয়, প্রস্তাবিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা শেষে জাপানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখতার আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

প্রবাসীরাজধানীকর্মসংস্থানবৈদেশিকমন্ত্রণালয়জাপানশিক্ষাউচ্চশিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

