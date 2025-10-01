Ajker Patrika
> জাতীয়

সীমান্তবর্তী দুই হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তায় বিজিবি: মহাপরিচালক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ বুধবার সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশও (বিজিবি) দুর্গাপূজার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি সীমান্তবর্তী দুই হাজারের অধিক পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।

এ ছাড়া রাজধানীসহ সারা দেশের অন্য বড় বড় পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায়ও দায়িত্ব পালন করছে বিজিবি।

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।

পরিদর্শনকালে বিজিবি মহাপরিচালক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান এবং ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালীমন্দিরের সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় বিজিবি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড ট্রেনিং), ঢাকা সেক্টর কমান্ডারসহ বিজিবির অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ও সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা অত্যন্ত সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবিও দুর্গাপূজার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি সীমান্তবর্তী দুই হাজারের অধিক পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের অন্য বড় বড় পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায়ও দায়িত্ব পালন করছে।

যার যার ধর্মীয় উৎসব সবাই যাতে নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি কাজ করে যাচ্ছে। বাকি সময়টুকুতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের দুর্গাপূজা অত্যন্ত সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বিজিবি মহাপরিচালক।

বিজিবি জানায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বিজিবির ৪৩০ প্লাটুন সদস্য রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ২৪টি বেজক্যাম্প স্থাপন করেন, যা ২ হাজার ৮৭০টি পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে। পূজা উপলক্ষে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ টহল পরিচালনা করছে বিজিবি।

বিষয়:

সীমান্তবিজিবিদুর্গাপূজাসনাতন ধর্ম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

গাজাগামী ফ্লোটিলা থেকে যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহারের পর যা বললেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

সীমান্তবর্তী দুই হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তায় বিজিবি: মহাপরিচালক

সীমান্তবর্তী দুই হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তায় বিজিবি: মহাপরিচালক

৫ লাখ রোহিঙ্গার জন্য ২ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড সহায়তার ঘোষণা যুক্তরাজ্যের

৫ লাখ রোহিঙ্গার জন্য ২ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড সহায়তার ঘোষণা যুক্তরাজ্যের

লন্ডনে বিমানের ক্রু তৈফুরকে মাটিতে ফেলে পেটে কিল-ঘুষি

লন্ডনে বিমানের ক্রু তৈফুরকে মাটিতে ফেলে পেটে কিল-ঘুষি

সরকারি সফরে তুরস্ক গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

সরকারি সফরে তুরস্ক গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান