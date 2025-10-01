সীমান্তবর্তী দুই হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তায় বিজিবি: মহাপরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশও (বিজিবি) দুর্গাপূজার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি সীমান্তবর্তী দুই হাজারের অধিক পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।
এ ছাড়া রাজধানীসহ সারা দেশের অন্য বড় বড় পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায়ও দায়িত্ব পালন করছে বিজিবি।
আজ বুধবার সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
পরিদর্শনকালে বিজিবি মহাপরিচালক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান এবং ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালীমন্দিরের সর্বজনীন পূজা উদ্যাপন কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় বিজিবি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড ট্রেনিং), ঢাকা সেক্টর কমান্ডারসহ বিজিবির অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ও সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা অত্যন্ত সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবিও দুর্গাপূজার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি সীমান্তবর্তী দুই হাজারের অধিক পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের অন্য বড় বড় পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায়ও দায়িত্ব পালন করছে।
যার যার ধর্মীয় উৎসব সবাই যাতে নির্বিঘ্নে উদ্যাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি কাজ করে যাচ্ছে। বাকি সময়টুকুতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের দুর্গাপূজা অত্যন্ত সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বিজিবি মহাপরিচালক।
বিজিবি জানায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বিজিবির ৪৩০ প্লাটুন সদস্য রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ২৪টি বেজক্যাম্প স্থাপন করেন, যা ২ হাজার ৮৭০টি পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে। পূজা উপলক্ষে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ টহল পরিচালনা করছে বিজিবি।
