জুলাইয়ে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডে অভিযোগ গঠনের আদেশ মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন-সংক্রান্ত আদেশের জন্য আগামী মঙ্গলবার দিন ধার্য করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই দিন ধার্য করেন।

আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

এই মামলার ৫ আসামির মধ্যে ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চারজনই পলাতক।

পলাতক অপর তিন আসামি হলেন ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

এই মামলায় কারাগারে থাকা রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে আবেদনের শুনানি হবে আগামী রোববার।

পলাতক চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন তাঁদের অব্যাহতির আবেদন করেছেন।

ট্রাইব্যুনালকে মো. আমির হোসেন বলেন, ‘আমার আসামিরা পুরোপুরি নির্দোষ। তাঁরা কোনো অন্যায় আদেশ পালন করেননি। তাঁদের ঘাড়ে অন্যের দায় চাপানো হয়েছে।’

