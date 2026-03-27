সড়ক দুর্ঘটনা রোধে রোববার উচ্চপর্যায়ের সভা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো এবং সড়কে সার্বিক নিরাপত্তা বাড়াতে সরকারের উদ্যোগ জোরদার করতে আগামী রোববার (২৯ মার্চ) একটি উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে।

আজ শুক্রবার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নোবেল দে স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষে রোববার বেলা ১১টায় এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।

সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এর আগে গত ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, সড়কে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ঢাকা মহানগরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়। রোববারের সভায় সেই নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

যানজট নিরসন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এ সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর, সংস্থা ও অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সভা করা হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকার দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করতে চায় যে সড়কে দুর্ঘটনা হ্রাস, যাত্রীসেবার উন্নয়ন এবং সড়কে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করাসহ সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

