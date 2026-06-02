Ajker Patrika
জাতীয়

বিআইডব্লিউটিএর নতুন চেয়ারম্যান মুহিদুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ১৪: ৪৫
বিআইডব্লিউটিএর নতুন চেয়ারম্যান মুহিদুল ইসলাম
মুহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন ।

মুহিদুলকে প্রেষণে এই পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁর চাকরি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যানের পদে রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফার স্থলাভিষিক্ত হবেন মুহিদুল ইসলাম।

বিষয়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়বিআইডব্লিউটিএ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত