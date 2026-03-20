আজ পবিত্র জুমাতুল বিদা

পবিত্র রমজান মাসে আজ শেষ শুক্রবার, জুমাতুল বিদা। এই দিনকে ইবাদতের মর্যাদাপূর্ণ দিন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রমজানের শেষ জুমা ইঙ্গিত দিচ্ছে পবিত্র এই মাসের বিদায়ের। তাই বিচ্ছেদের রক্তক্ষরণ চলছে মুমিনের হৃদয়ে। জুমার নামাজ আদায়ের পর মুসল্লিরা আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে কান্নায় ভেঙে পড়বেন। দুই চোখে অশ্রু ঝরিয়ে ক্ষমা ও রহমত অর্জনের চেষ্টা করবেন মুসল্লিরা।
ইসলামের সূচনাকাল থেকেই রমজানের শেষ জুমাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালিত হয়ে আসছে। তবে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমার দিনের গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা অনেক বেশি। আর রমজানের কারণে জুমার দিনের মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। ১৪৪৭ হিজরির বর্তমান রমজান মাসে মুসলিমরা এরই মধ্যে তিনটি জুমা অতিবাহিত করেছেন। আজ রমজানের বিদায়ী জুমা। এই জুমায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম ছাড়াও দেশের সব মসজিদে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নামাজ আদায় শেষে দোয়া-মোনাজাত করবেন মুসল্লিরা।
নানা কারণেই মুসলমানদের কাছে জুমাতুল বিদার গুরুত্ব অনেক। রমজান মাস সীমাহীন ফজিলতের মাস। হাদিসে আছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন রমজান মাস আসে, আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় (বুখারি, মুসলিম)।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা সাত দিনের ছুটিতে এখন উৎসবমুখর সারা দেশ। ঈদের আনন্দ উদ্যাপনে দেশের কোটি কোটি মানুষ ফিরছে আপন ঠিকানায়। বাড়ি ফেরার পথে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষকে পাড়ি দিতে হয় পদ্মা ও যমুনা সেতু।৭ মিনিট আগে
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী রেবেকা সুলতানা ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বঙ্গভবনে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের আলখারাজ এলাকায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে নিহত মোশাররফ হোসেনের লাশ আসছে আজ শুক্রবার। সৌদি সময় রাত ২টা ২৫ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইনসের ফ্লাইট এসভি-৮০৬ রিয়াদ থেকে মরদেহ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে।৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ঈদযাত্রাকে সামনে রেখে নৌপথে যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই রোধে সরাসরি মাঠে নেমে তদারকি করছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান। নৌকা থেকে লঞ্চে যাত্রী ওঠা সম্পূর্ণ বন্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।১৬ ঘণ্টা আগে