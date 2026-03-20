Ajker Patrika
জাতীয়

আজ পবিত্র জুমাতুল বিদা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১০: ২০
নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজান মাসে আজ শেষ শুক্রবার, জুমাতুল বিদা। এই দিনকে ইবাদতের মর্যাদাপূর্ণ দিন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রমজানের শেষ জুমা ইঙ্গিত দিচ্ছে পবিত্র এই মাসের বিদায়ের। তাই বিচ্ছেদের রক্তক্ষরণ চলছে মুমিনের হৃদয়ে। জুমার নামাজ আদায়ের পর মুসল্লিরা আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে কান্নায় ভেঙে পড়বেন। দুই চোখে অশ্রু ঝরিয়ে ক্ষমা ও রহমত অর্জনের চেষ্টা করবেন মুসল্লিরা।

ইসলামের সূচনাকাল থেকেই রমজানের শেষ জুমাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালিত হয়ে আসছে। তবে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমার দিনের গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা অনেক বেশি। আর রমজানের কারণে জুমার দিনের মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। ১৪৪৭ হিজরির বর্তমান রমজান মাসে মুসলিমরা এরই মধ্যে তিনটি জুমা অতিবাহিত করেছেন। আজ রমজানের বিদায়ী জুমা। এই জুমায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম ছাড়াও দেশের সব মসজিদে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নামাজ আদায় শেষে দোয়া-মোনাজাত করবেন মুসল্লিরা।

নানা কারণেই মুসলমানদের কাছে জুমাতুল বিদার গুরুত্ব অনেক। রমজান মাস সীমাহীন ফজিলতের মাস। হাদিসে আছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন রমজান মাস আসে, আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় (বুখারি, মুসলিম)।

বিষয়:

জুমাতুল বিদারমজানমাহে রমজান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

