নির্বাচনের আগে ইন্সপেক্টর হলেন ১৫৩ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৫০
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাকি আর দুই দিন। নির্বাচনের আগমুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) থেকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৫৩ কর্মকর্তা।

গতকাল রোববার পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। তবে আজ সোমবার বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (নিরস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ১০০ জন, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (সশস্ত্র) থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (সশস্ত্র) পদোন্নতি পেয়েছেন ৪৭ জন। এ ছাড়া পুলিশ সার্জেন্ট থেকে ইন্সপেক্টর অব পুলিশে (শহর ও যানবাহন) পদোন্নতি পেয়েছেন ছয়জন কর্মকর্তা।

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এর আগেই পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর হলেন পুলিশের এই ১৫৩ কর্মকর্তা।

বিষয়:

পুলিশএসআইনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
