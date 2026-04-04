Ajker Patrika
জাতীয়

স্পিকারকে চেয়ারম্যান করে সংসদ সচিবালয় কমিশন গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ১৬
স্পিকারকে চেয়ারম্যান করে সংসদ সচিবালয় কমিশন গঠন
জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক ও নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রম পরিচালনায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করেছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিরোধীদলীয় নেতা মো. শফিকুর রহমান, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান এবং অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে কমিশনের সদস্য করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী এই কমিশন গঠন করে গত ২ এপ্রিল গেজেট প্রকাশ করেছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

আইন অনুযায়ী, স্পিকারকে চেয়ারম্যান করে এই কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনে প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মনোনীত সংসদ সদস্য, সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বা তাঁর মনোনীত সংসদ সদস্য, সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা তাঁর মনোনীত সংসদ সদস্য এবং অর্থমন্ত্রী বা তাঁর মনোনীত সংসদ সদস্যকে কমিশনের সদস্য করা হয়।

এই কমিশন সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা নির্ধারণ, তাঁদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উক্ত সচিবালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দেবে। এ ছাড়া সংসদ সচিবালয় কমিশনকে তার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে।

