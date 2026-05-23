Ajker Patrika
জাতীয়

জাহাজে গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ কম ভাড়া নেবে মালিকপক্ষ: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

জবি প্রতিনিধি‎‎
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ১৮: ৩০
জাহাজে গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ কম ভাড়া নেবে মালিকপক্ষ: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
‎সদরঘাট পরিদর্শনে গিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান বলেছেন, ‘আমরা জাহাজের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রায় ১০ শতাংশ কম ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ছাড়াও ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে জাহাজ ঘাটে ফেরা এবং ঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।’

আজ ‎শনিবার বিকেলে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে নৌপথে যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ‎

‎নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে লঞ্চে ওঠানামার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঈদযাত্রা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করতে নদীপথে নতুন চারটি লঞ্চ যুক্ত করা হয়েছে এবং সি-ট্রাক নিয়মিত চলাচল করছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি লঞ্চে ডিজিটাল ভাড়া চার্ট ও সময়সূচি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষমাণ যাত্রীদের জন্য নামাজের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।‎

‎প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, মাঝপথে ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাত্রী ওঠানামা বন্ধে টার্মিনালের দুই পাশে স্থায়ী ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ যৌথভাবে কাজ করবে, যাতে কোনো যাত্রী টার্মিনাল ছাড়া অন্য কোথাও থেকে লঞ্চে উঠতে বা নামতে না পারে। বিআইডব্লিউটিএর কন্ট্রোল রুমের অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ ঘাট ছাড়তে বা ঘাটে ভিড়তে পারবে না। ‎

‎পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, টার্মিনাল পরিষ্কার রাখা হবে। অজুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা ও পানির সুবিধা রাখা হয়েছে। যাত্রীদের তথ্যসেবার ব্যবস্থাও থাকবে।

‎নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত বছরের মতো এবারও ট্রলি সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থায়ী ট্রলি ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রীদের আরও ভালো সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। ঈদের আগে পাঁচ দিন এবং পরে পাঁচ দিন এই সেবা চালু থাকবে। অসুস্থ ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য ট্রলি, হুইলচেয়ার, চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবক টিম কাজ করবে। ‎

‎সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী লঞ্চের মালিক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি যাত্রীসেবার মান, নিরাপত্তাব্যবস্থা ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। ‎

‎এ সময় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সদরঘাটভোগান্তিনৌ-পরিবহনপরিবহনপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এআইয়ের নাম শুনেই খেপে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীরা

যুবদল ও ছাত্রদলের ৮ নেতা-কর্মীর নামে মামলা দিয়ে ঝিনাইদহ ছাড়লেন পাটওয়ারী

পদত্যাগ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড

তেল বেচতে ভারতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্য ও কূটনীতির জট খুলবে কি

জামায়াত নেতার ডাকা খেয়াঘাট দখলে নিলেন বিএনপির আহ্বায়ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

ঈদযাত্রায় এবার উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের পথে বড় শঙ্কা

ঈদযাত্রায় এবার উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের পথে বড় শঙ্কা

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গাজা ফ্লোটিলা কর্মীদের

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

সম্পর্কিত

ডিএনএ রিপোর্ট ও চার্জশিট পেলে ঈদের পরপরই বিচার শুরু করা সম্ভব: আইনমন্ত্রী

ডিএনএ রিপোর্ট ও চার্জশিট পেলে ঈদের পরপরই বিচার শুরু করা সম্ভব: আইনমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-জাতিসংঘ প্রতিনিধির বৈঠক: রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও শান্তি রক্ষা মিশনে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-জাতিসংঘ প্রতিনিধির বৈঠক: রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও শান্তি রক্ষা মিশনে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান

কোরবানির গরু হাটে হঠাৎ জ্ঞান হারালে করণীয় কী

কোরবানির গরু হাটে হঠাৎ জ্ঞান হারালে করণীয় কী

ক্যাটল ট্রেনে ঢাকায় এল ৮০০ গরু

ক্যাটল ট্রেনে ঢাকায় এল ৮০০ গরু