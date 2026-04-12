আদালত অবমাননাকর পোস্ট: যুবলীগ নেতাকে কারাদণ্ড দিলেন ট্রাইব্যুনাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফেসবুকে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ায় এম এইচ পাটোয়ারী (বাবু) নামের এক যুবলীগ নেতাকে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার হাজির হয়ে পোস্টের কথা স্বীকার করে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনার পর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই রায় দেন।

প্রসিকিউটর শাইখ মাহদী রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওই যুবলীগ নেতা ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করে নি:শর্ত ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন–হতাশা থেকে এমন পোস্ট দিয়েছেন। শুনানি শেষে তাকে দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে এম এইচ পাটোয়ারী বাবু নামের ফেসবুক আইডি থেকে দেওয়া একটি পোস্টে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, সাবেক আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেনের পোস্ট করা হয়। পরে বিষয়টি নজরে এলে প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ বাবু বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

পরোয়ানার পর বাবুকে গ্রেপ্তারে তাঁর বাসায় অভিযান চালানো হয়। তবে তাকে পাওয়া না গলেও সেখান থেকে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়। যেটিতে এম এইচ পাটোয়ারী বাবুর ফেসবুক আইডি লগইন অবস্থায় পাওয়া যায়।

তিনি ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি এবং বর্তমানে ঢাকা মহানগর যুবলীগ উত্তরের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক বলে জানা গেছে।

