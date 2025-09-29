আগামী নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।
আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে আসবেন।
এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর ইইউর একটি প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করে। রিকার্ডো সেলেরির (জ্যেষ্ঠ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ) নেতৃত্বে আট সদস্যের ইইউ প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়।
ইসি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এক যুগ্ম সচিব। পরে ইইউর এই বিশেষজ্ঞ দল নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন।
ইসি জানায়, বৈঠকগুলোতে আগত ইইউ বিশেষজ্ঞ দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে।
এই বৈঠকের পর ইইউর বিশেষজ্ঞ দল প্রাক্-নির্বাচনী প্রস্তুতি, পরিবেশ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে ইইউকে একটি প্রতিবেদন দেয়। তার ভিত্তিতে ইইউ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।
আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে আসবেন।
এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর ইইউর একটি প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করে। রিকার্ডো সেলেরির (জ্যেষ্ঠ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ) নেতৃত্বে আট সদস্যের ইইউ প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়।
ইসি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এক যুগ্ম সচিব। পরে ইইউর এই বিশেষজ্ঞ দল নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন।
ইসি জানায়, বৈঠকগুলোতে আগত ইইউ বিশেষজ্ঞ দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে।
এই বৈঠকের পর ইইউর বিশেষজ্ঞ দল প্রাক্-নির্বাচনী প্রস্তুতি, পরিবেশ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে ইইউকে একটি প্রতিবেদন দেয়। তার ভিত্তিতে ইইউ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
পূজাকে কেন্দ্র করে একটি মহল খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের দেশে সনাতন ধর্মীদের একটা বড় উৎসব চলছে। এই উৎসবটাকে শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।১৬ মিনিট আগে
বৈঠক শেষে সারাহ কুক সাংবাদিকদের বলেন, আগামী বছর বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।৪৩ মিনিট আগে
নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনের লক্ষ্যে কিছু নিরাপত্তা পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ পরামর্শগুলো জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থেকে নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। ওই দিন নরসিংদীতে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাবেক এই শিল্পমন্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।৩ ঘণ্টা আগে