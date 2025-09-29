Ajker Patrika
আগামী নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।

আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে আসবেন।

এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর ইইউর একটি প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করে। রিকার্ডো সেলেরির (জ্যেষ্ঠ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ) নেতৃত্বে আট সদস্যের ইইউ প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়।

ইসি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এক যুগ্ম সচিব। পরে ইইউর এই বিশেষজ্ঞ দল নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন।

ইসি জানায়, বৈঠকগুলোতে আগত ইইউ বিশেষজ্ঞ দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে।

এই বৈঠকের পর ইইউর বিশেষজ্ঞ দল প্রাক্-নির্বাচনী প্রস্তুতি, পরিবেশ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে ইইউকে একটি প্রতিবেদন দেয়। তার ভিত্তিতে ইইউ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

