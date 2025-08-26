Ajker Patrika
কারাবন্দীদের জন্য বাড়ল মাছ-মাংসের বরাদ্দের পরিমাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কারাবন্দীদের জন্য বাড়ল মাছ-মাংসের বরাদ্দের পরিমাণ

কারাগারে বন্দীদের জন্য যে খাবার দেওয়া হয় তাতে মাছ ও মাংসের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কারা অধিদপ্তর সূত্রে এই তথ্য জানা যায়। ‎

‎কারা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ আগস্ট কারাবন্দীদের দৈনন্দিন বরাদ্দকৃত মাছ মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মতামত দেওয়া হয়। পরে অর্থ মন্ত্রণালয় মাছ মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রধান করে। ‎

‎এতে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে কারাবন্দীদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৬ দশমিক ৪৫ গ্রাম মাছের পরিবর্তে ৫৪ দশমিক ৬৮ গ্রাম, ৩৮ দশমিক ৭৮ গ্রাম গরুর মাংসের পরিবর্তে ৫৮ দশমিক ১৭ গ্রাম, ৩৬ দশমিক ৪৫ গ্রাম খাসি বা ছাগির মাংসের পরিবর্তে ৫৪ দশমিক ৬৮ গ্রাম, ৩৭ দশমিক ৯০ গ্রাম মুরগির মাংসের পরিবর্তে ৫৬ দশমিক ৮৫ গ্রাম করা হয়েছে।

