Ajker Patrika
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৭ অক্টোবরের পর মুক্তিযোদ্ধার গেজেটভুক্তির আবেদন নয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪৬
৭ অক্টোবরের পর মুক্তিযোদ্ধার গেজেটভুক্তির আবেদন নয়

বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য আবেদন গ্রহণের সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৭ অক্টোবর। ওই তারিখের পর থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকায় গেজেটভুক্তির জন্য আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না বলে জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বুধবার (০১ অক্টোবর) এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৭ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের পর গেজেটভুক্তির জন্য নতুন কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বীর মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় গেজেটভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের প্রক্রিয়া জানতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়মুক্তিযোদ্ধাগণবিজ্ঞপ্তি
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