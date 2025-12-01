Ajker Patrika
জাতীয়

শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫০
শেখ রেহানা । ফাইল ছবি
শেখ রেহানা । ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলার রায়ে বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম শেখ রেহানার নামে একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগে করা মামলার রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে শেখ রেহানাকে সাত বছর, শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর ও টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য ১৪ জনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৭ জনের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এই মামলায় জব্দ করা সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আপিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত আদেশের অনুলিপি রাজউকের চেয়ারম্যান ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্লট বরাদ্দসংক্রান্ত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের সমস্ত নথিপত্র, শেখ রেহানার আয়করসংক্রান্ত নথিপত্র ও প্লট রেজিস্ট্রেশন করার দলিলপত্র এই মামলায় জব্দ করা হয়েছিল।

বিষয়:

দুর্নীতিঅভিযোগশেখ রেহানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ