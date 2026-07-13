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দেনমোহর আদায়ে নীতিমালা তৈরি করতে রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেনমোহর আদায়ে নীতিমালা তৈরি করতে রুল
ফাইল ছবি

বিবাহিত নারীর অধিকার ও আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ১০ ধারা অনুযায়ী—বিয়ের তারিখ থেকে যৌক্তিক সময়ের পর পরিশোধযোগ্য দেনমোহরের মূল্যায়ন, নির্ধারণ, আদায়পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসংবলিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাহমিদা আখতারের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

আইন সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ৫ জুলাই রিটটি করা হয়। রিটের পক্ষে আবেদনকারী আইনজীবী নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খাঁন জিয়াউর রহমান ও মাহফুজ বিন ইউসুফ।

বিষয়:

বিয়েবিচারপতিনারীআইনজীবীহাইকোর্ট
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