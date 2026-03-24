দুদকের পাঁচ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক মর্যাদার চারজন কর্মকর্তা এবং একজন উপসহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ পাঁচ কর্মকর্তাকে পদায়ন ও বদলি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
দুদকের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত ওই আদেশে কর্মকর্তাদের কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকা, রাঙামাটি, মাদারীপুর ও ময়মনসিংহ কার্যালয়ে তাঁদের বদলি করা হয়েছে।
বদলি করা কর্মকর্তাদের মধ্যে—উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামকে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাঙামাটি থেকে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক কমলেশ মণ্ডলকে।
দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মাহবুবুল আলমকে ঢাকা থেকে মাদারীপুর ও উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জুলফিকারকে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ময়মনসিংহে বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, দুদকের প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখার উপপরিচালক মো. আবদুল ওয়াদুদকে দুদকের অনুসন্ধান তদন্ত-৬ শাখায় পদায়ন করা হয়েছে।
