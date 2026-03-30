সাবেক ডিআইজি আব্দুল জলিল মন্ডল গ্রেপ্তার

পুলিশের সাবেক ডিআইজি আব্দুল জলিল মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজধানীর সবুজবাগ এলাকা থেকে আজ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত সোয়া ১০টার দিকে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন ডিবির যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম।
নাসিরুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় সাবেক ডিআইজি আব্দুল জলিল মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি মামলা রয়েছে। সেই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। অন্য কোনো মামলা আছে কি না যাচাই-বাছাই চলছে।
আব্দুল জলিল মন্ডলের বাড়ি পাবনায়। তিনি একসময় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার, ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ছিলেন। পরে র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি, প্রশাসন) হন তিনি। চাকরিজীবনে নীলফামারী, বাগেরহাট এবং জয়পুরহাটের পুলিশ সুপার ছিলেন আব্দুল জলিল মন্ডল।
