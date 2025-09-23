আমির হামজাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন জাবির সাবেক শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ওয়াজ-মাহফিলে সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ‘মিথ্যা, অবমাননাকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ মন্তব্য করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া শাখার নেতা মুফতি আমির হামজাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, সিনেট সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান আজ মঙ্গলবার এই নোটিশ পাঠান।
নোটিশে বিভিন্ন পত্রিকা, অনলাইন নিউজ ও ইউটিউব ভিডিওর বরাত দিয়ে বলা হয়, মুফতি আমির হামজা নিজেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী দাবি করেছেন। সেখানে আবাসিক হলে শিক্ষার্থীরা সকালে ‘মদ দিয়ে কুলি’ করে এবং ছাত্ররা শিক্ষকদের ‘লাঠি দিয়ে পেটায়’—এমন ‘মিথ্যা, অবমাননাকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।
নোটিশে আমির হামজাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্যসংবলিত ভিডিও ইউটিউবসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
অন্যথায় ফৌজদারি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানি আদালতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নোটিশে।
