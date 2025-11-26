লটারিতে ৬৪ জেলায় এসপি পদায়নের প্রজ্ঞাপন, কোন জেলায় কে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপারদের (এসপি) পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন করার পর ৬৪ জেলায় নতুন এসপি পদায়নের এই প্রজ্ঞাপন জারি করল অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ-১ শাখা) প্রজ্ঞাপনটি জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এসপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই অতীতে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—এমন কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ ক্যাডারের ২৫, ২৭ ও ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি ‘ফিট লিস্ট’ প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ম্যানুয়াল লটারির মাধ্যমে ৬৪ জনকে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে জেলাওয়ারি পদায়ন চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কারণে গত সপ্তাহে ছয় জেলায় দেওয়া নতুন এসপি নিয়োগের যোগদান স্থগিত রাখা হয়; তাঁদের ক্ষেত্রেও লটারির সিদ্ধান্ত হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের আরও একটি সূত্র জানায়, এসপি পদায়নের পর পরবর্তী ধাপে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগও লটারির ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা এরই মধ্যে ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে তালিকা ধরে ‘ফিট লিস্ট’ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জট মোচনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
গত শনিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার বৈঠকে নির্বাচনকালে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ২৩ নভেম্বর লটারি করে ৬৪ জেলার এসপি নির্বাচন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিং নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপারদের (এসপি) পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন করার পর ৬৪ জেলায় নতুন এসপি পদায়নের এই প্রজ্ঞাপন জারি করল অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ-১ শাখা) প্রজ্ঞাপনটি জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এসপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই অতীতে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—এমন কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ ক্যাডারের ২৫, ২৭ ও ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি ‘ফিট লিস্ট’ প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ম্যানুয়াল লটারির মাধ্যমে ৬৪ জনকে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে জেলাওয়ারি পদায়ন চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কারণে গত সপ্তাহে ছয় জেলায় দেওয়া নতুন এসপি নিয়োগের যোগদান স্থগিত রাখা হয়; তাঁদের ক্ষেত্রেও লটারির সিদ্ধান্ত হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের আরও একটি সূত্র জানায়, এসপি পদায়নের পর পরবর্তী ধাপে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগও লটারির ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা এরই মধ্যে ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে তালিকা ধরে ‘ফিট লিস্ট’ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জট মোচনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
গত শনিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার বৈঠকে নির্বাচনকালে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ২৩ নভেম্বর লটারি করে ৬৪ জেলার এসপি নির্বাচন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিং নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হবে।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপারদের (এসপি) পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন করার পর ৬৪ জেলায় নতুন এসপি পদায়নের এই প্রজ্ঞাপন জারি করল অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ-১ শাখা) প্রজ্ঞাপনটি জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এসপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই অতীতে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—এমন কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ ক্যাডারের ২৫, ২৭ ও ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি ‘ফিট লিস্ট’ প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ম্যানুয়াল লটারির মাধ্যমে ৬৪ জনকে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে জেলাওয়ারি পদায়ন চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কারণে গত সপ্তাহে ছয় জেলায় দেওয়া নতুন এসপি নিয়োগের যোগদান স্থগিত রাখা হয়; তাঁদের ক্ষেত্রেও লটারির সিদ্ধান্ত হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের আরও একটি সূত্র জানায়, এসপি পদায়নের পর পরবর্তী ধাপে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগও লটারির ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা এরই মধ্যে ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে তালিকা ধরে ‘ফিট লিস্ট’ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জট মোচনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
গত শনিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার বৈঠকে নির্বাচনকালে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ২৩ নভেম্বর লটারি করে ৬৪ জেলার এসপি নির্বাচন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিং নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপারদের (এসপি) পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন করার পর ৬৪ জেলায় নতুন এসপি পদায়নের এই প্রজ্ঞাপন জারি করল অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ-১ শাখা) প্রজ্ঞাপনটি জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এসপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই অতীতে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—এমন কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ ক্যাডারের ২৫, ২৭ ও ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি ‘ফিট লিস্ট’ প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ম্যানুয়াল লটারির মাধ্যমে ৬৪ জনকে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে জেলাওয়ারি পদায়ন চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কারণে গত সপ্তাহে ছয় জেলায় দেওয়া নতুন এসপি নিয়োগের যোগদান স্থগিত রাখা হয়; তাঁদের ক্ষেত্রেও লটারির সিদ্ধান্ত হয়।
পুলিশ সদর দপ্তরের আরও একটি সূত্র জানায়, এসপি পদায়নের পর পরবর্তী ধাপে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগও লটারির ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা এরই মধ্যে ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে তালিকা ধরে ‘ফিট লিস্ট’ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জট মোচনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
গত শনিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার বৈঠকে নির্বাচনকালে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ২৩ নভেম্বর লটারি করে ৬৪ জেলার এসপি নির্বাচন করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিং নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হবে।
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৩০ মিনিট আগে
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।৫ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’৯ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নির্বাচনী প্রস্তুতি পরিদর্শন ও সকল পর্যায়ের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন।
রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আজ বুধবার সকালে ঢাকা ব্যাটালিয়নের (৫ বিজিবি) প্রশিক্ষণ মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী মহড়া ও প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন তিনি।
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মহড়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন পরিচালনায় বিজিবির পেশাদারত্ব, নিষ্ঠা ও প্রস্তুতির প্রশংসা করেন সিইসি। এ সময় সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
পরে বিজিবি সদর দপ্তরের শহীদ শাকিল আহমেদ হলে সকল পর্যায়ের বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সিইসি। এতে বিজিবি মহাপরিচালক, সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ জুনিয়র কর্মকর্তা, সৈনিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিজিবির সব রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও অন্যান্য ইউনিট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত ছিল।
মতবিনিময়ের সময় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন করতে মাঠে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনার পাশাপাশি তাঁদের প্রস্তুতি ও পেশাদারত্বের প্রশংসা করেন নাসির উদ্দিন।
আসন্ন নির্বাচনে সারা দেশে বিজিবির ১ হাজার ২১০ প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। সীমান্তবর্তী ১১৫টি উপজেলার মধ্যে ৬০টিতে বিজিবি এককভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়াও সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও কুতুবদিয়া ছাড়া সব উপজেলায় নির্বাচনী দায়িত্বে থাকবে বিজিবি।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নির্বাচনী প্রস্তুতি পরিদর্শন ও সকল পর্যায়ের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন।
রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আজ বুধবার সকালে ঢাকা ব্যাটালিয়নের (৫ বিজিবি) প্রশিক্ষণ মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী মহড়া ও প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন তিনি।
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মহড়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন পরিচালনায় বিজিবির পেশাদারত্ব, নিষ্ঠা ও প্রস্তুতির প্রশংসা করেন সিইসি। এ সময় সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
পরে বিজিবি সদর দপ্তরের শহীদ শাকিল আহমেদ হলে সকল পর্যায়ের বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সিইসি। এতে বিজিবি মহাপরিচালক, সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ জুনিয়র কর্মকর্তা, সৈনিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিজিবির সব রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও অন্যান্য ইউনিট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত ছিল।
মতবিনিময়ের সময় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন করতে মাঠে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনার পাশাপাশি তাঁদের প্রস্তুতি ও পেশাদারত্বের প্রশংসা করেন নাসির উদ্দিন।
আসন্ন নির্বাচনে সারা দেশে বিজিবির ১ হাজার ২১০ প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। সীমান্তবর্তী ১১৫টি উপজেলার মধ্যে ৬০টিতে বিজিবি এককভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়াও সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও কুতুবদিয়া ছাড়া সব উপজেলায় নির্বাচনী দায়িত্বে থাকবে বিজিবি।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।২ ঘণ্টা আগে
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।৫ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’৯ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ‘বিরূপ মন্তব্য’ করায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আজ বুধবার প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ দাখিল করা হয়।
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।
এ বিষয়ে শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী আগামী রোববার দিন ধার্য করেছেন।
পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, ‘ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আমরা আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছি। তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচার মানেন না, যা শুরু থেকেই বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন টক শোতে। এখানে শেখ হাসিনার বিচার হতে পারে না—এমন কথাও বলেছেন। তাঁর এসব কথা বিচারালয় বা বিচারকদের প্রতি অবমাননাকর।’
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ‘বিরূপ মন্তব্য’ করায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আজ বুধবার প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ দাখিল করা হয়।
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।
এ বিষয়ে শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী আগামী রোববার দিন ধার্য করেছেন।
পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, ‘ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আমরা আদালত অবমাননার অভিযোগ এনেছি। তিনি এই ট্রাইব্যুনালের বিচার মানেন না, যা শুরু থেকেই বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন টক শোতে। এখানে শেখ হাসিনার বিচার হতে পারে না—এমন কথাও বলেছেন। তাঁর এসব কথা বিচারালয় বা বিচারকদের প্রতি অবমাননাকর।’
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।২ ঘণ্টা আগে
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৩০ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।৫ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’৯ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টা পর্যন্ত পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের মোট ৩২ হাজার ৮১১ জন প্রবাসী ভোটার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করেছেন।
নিবন্ধনকারীদের মধ্যে ২৮ হাজার ৫১৬ পুরুষ ভোটার এবং ৪ হাজার ২৯৫ জন নারী ভোটার রয়েছেন। দেশভিত্তিক নিবন্ধনের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে: দক্ষিণ কোরিয়ায় ৮ হাজার ৫৫৮ জন, জাপানে ৫ হাজার ৭৯২, যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ৪৮৭ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ হাজার ৬৫৬ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার ৯৫৮ জন, কানাডায় ২ হাজার ৭৫৮ এবং চীনে ১ হাজার ৫৫৫ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন।
ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এই উদ্যোগকে দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং’ (আইসিপিভি) প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, যা প্রায় ১০ লাখ ভোটারকে সুবিধা দেবে।
১৮ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করেন এবং ১৪৮টি নির্দিষ্ট দেশে ভোটার নিবন্ধনের জন্য সময়সূচি ঘোষণা করেন। প্রথম ধাপের নিবন্ধন ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের নিবন্ধন চলছে (২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর), যার আওতায় রয়েছেন উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের প্রবাসীরা।
পরবর্তী ধাপগুলোর সময়সূচি:
ইউরোপ: ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর
সৌদি আরব: ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর
দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ: ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য প্রবাসী ভোটারকে অবশ্যই যে দেশ থেকে ভোট দেবেন, সেই দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ডাউনলোড করে ব্যবহারকারী বাংলা বা ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশাবলি দেখতে পারবেন। বিদেশে ব্যালট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা দিতে হবে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টা পর্যন্ত পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের মোট ৩২ হাজার ৮১১ জন প্রবাসী ভোটার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করেছেন।
নিবন্ধনকারীদের মধ্যে ২৮ হাজার ৫১৬ পুরুষ ভোটার এবং ৪ হাজার ২৯৫ জন নারী ভোটার রয়েছেন। দেশভিত্তিক নিবন্ধনের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে: দক্ষিণ কোরিয়ায় ৮ হাজার ৫৫৮ জন, জাপানে ৫ হাজার ৭৯২, যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ৪৮৭ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ হাজার ৬৫৬ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার ৯৫৮ জন, কানাডায় ২ হাজার ৭৫৮ এবং চীনে ১ হাজার ৫৫৫ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন।
ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এই উদ্যোগকে দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং’ (আইসিপিভি) প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, যা প্রায় ১০ লাখ ভোটারকে সুবিধা দেবে।
১৮ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করেন এবং ১৪৮টি নির্দিষ্ট দেশে ভোটার নিবন্ধনের জন্য সময়সূচি ঘোষণা করেন। প্রথম ধাপের নিবন্ধন ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের নিবন্ধন চলছে (২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর), যার আওতায় রয়েছেন উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের প্রবাসীরা।
পরবর্তী ধাপগুলোর সময়সূচি:
ইউরোপ: ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর
সৌদি আরব: ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর
দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ: ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য প্রবাসী ভোটারকে অবশ্যই যে দেশ থেকে ভোট দেবেন, সেই দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ডাউনলোড করে ব্যবহারকারী বাংলা বা ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশাবলি দেখতে পারবেন। বিদেশে ব্যালট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা দিতে হবে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।২ ঘণ্টা আগে
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৩০ মিনিট আগে
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’৯ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক ঘর পুড়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি এ ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’
তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক ঘর পুড়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি এ ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।’
তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়। এর দুই দিন পর তাঁদের পদায়ন করা হলো।২ ঘণ্টা আগে
পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৩০ মিনিট আগে
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়ে আইনজীবী ফজলুর রহমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।৫ ঘণ্টা আগে