দেশে জ্বালানি তেলের বর্তমান মজুত ও এপ্রিলের মধ্যে আমদানির তথ্য জানালেন মন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকটের মধ্যেও দেশে সব ধরনের জ্বালানি তেলে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। খুব শিগগিরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আরও জ্বালানি তেল আসবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।
আজ জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারদলীয় সদস্য শওকতুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মন্ত্রী।
মজুতের চিত্র তুলে ধরে জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, দেশের ডিজেল ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬৪৪ মেট্রিক টন মজুত আছে। আরও ১ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আসবে। অকটেন মজুত রয়েছে ১০ হাজার ৫০০ টন। আরও ৭১ হাজার ৫৪৩ মেট্রিক টন অকটেন ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আসবে। পেট্রল ১৬ হাজার মেট্রিক টন মজুত আছে। আরও ৩৬ হাজার মেট্রিক টন পেট্রল এপ্রিলের মধ্যে আসবে।
সরকার সম্ভাব্য সকল উৎস অন্বেষণ করে দেশে সব ধরনের তেলের স্বাভাবিক সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে জানান জ্বালানিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিতের জন্য দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত কনডেনসেট ব্যবহার করে পেট্রল, অকটেন, ডিজেল উৎপাদন করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত রোধে ৩ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ৩৪২টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৪৫৬ মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৩১ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এ সব অভিযানে ১ কোটি ২৫ লাখ ৩৯ হাজার টাকার অর্থদণ্ড করা হয়েছে এবং ৪০ লাখ ৪৮ হাজার ৪৫৬ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে ডিজেল ৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ লিটার, অকটেন ৩৬ হাজার ৪০৫ লিটার, পেট্রল ৭৮ হাজার ৮৯৪ লিটার উদ্ধার করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য একটি আইন আছে। সে আইন অনুসারে আমরা প্রতি মাসে দামের সমন্বয় করি। গত মাসে সমন্বয় করে দাম বাড়ায়নি। আগামী মাসে আমরা দামের ওপর কাজ করছি।
পারস্পরিক সম্মান এবং সমান অংশীদারত্বের ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিয়ে আজ মঙ্গলবার ভারত সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খালিলুর রহমান। সঙ্গে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।১ ঘণ্টা আগে
২০২০-২১ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস মোকাবিলায় টিকাসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম আমদানি ও ক্রয়ে ৪ হাজার ৬৮৫ কোটি ২২ লাখ টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে টিকা কেনা হয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকার।১ ঘণ্টা আগে
ধর্মমন্ত্রী বলেন, ২০২৬ সালের হজ প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে হজের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরব ও বাংলাদেশ পর্বের বিভিন্ন খরচ ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। সৌদি টাইম লাইন অনুযায়ী ভিসাসহ সব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে