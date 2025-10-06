জনগণের ভোটে যে-ই নির্বাচিত হোক, তার সঙ্গে কাজ করবে ভারত: বিক্রম মিশ্রি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকার হিসেবে যে-ই নির্বাচিত হোক না কেন, ভারত তার সঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি। মিশ্রি জানান, ভারতের চাওয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সুষ্ঠু-অবাধ-নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন।
ভারতে সফররত কূটনীতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ডিক্যাবের সঙ্গে আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি। আজ সোমবার সকালে দিল্লির সাউথ ব্লকে এ মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়।
এই আলোচনায় ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের অবনতি, শেখ হাসিনাকে আশ্রয়, জাতীয় নির্বাচন, সীমান্ত হত্যা এবং তিস্তার অমীমাংসিত বিষয়গুলোও উঠে আসে।
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে এই কূটনীতিক বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন আশা করে তাঁর দেশ।
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মিশ্রি বলেন, ‘এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যু এবং এ দেশের জনগণেই সেই প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।’
শেখ হাসিনাকে ফেরতের প্রসঙ্গে বিক্রম মিশ্রি বলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের অনুরোধের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে ভারত। এটা আইনি এবং বিচারিক বিষয়।
পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বিক্রম মিশ্রি বলেন, ‘তৃতীয় কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভারত মন্তব্য করতে চায় না। তবে কোনো সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি বাংলাদেশ মাথায় রাখবে এমনটা প্রত্যাশা করে ভারত।’
মতবিনিময় সভায় পুশইন, সীমান্ত হত্যাবন্ধ এবং বাণিজ্যসহ ভিসার সেবা স্বাভাবিককরণ প্রসঙ্গেও কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব।
জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকার হিসেবে যে-ই নির্বাচিত হোক না কেন, ভারত তার সঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি। মিশ্রি জানান, ভারতের চাওয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সুষ্ঠু-অবাধ-নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন।
ভারতে সফররত কূটনীতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ডিক্যাবের সঙ্গে আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি। আজ সোমবার সকালে দিল্লির সাউথ ব্লকে এ মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়।
এই আলোচনায় ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের অবনতি, শেখ হাসিনাকে আশ্রয়, জাতীয় নির্বাচন, সীমান্ত হত্যা এবং তিস্তার অমীমাংসিত বিষয়গুলোও উঠে আসে।
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে এই কূটনীতিক বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন আশা করে তাঁর দেশ।
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মিশ্রি বলেন, ‘এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যু এবং এ দেশের জনগণেই সেই প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।’
শেখ হাসিনাকে ফেরতের প্রসঙ্গে বিক্রম মিশ্রি বলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের অনুরোধের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে ভারত। এটা আইনি এবং বিচারিক বিষয়।
পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বিক্রম মিশ্রি বলেন, ‘তৃতীয় কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভারত মন্তব্য করতে চায় না। তবে কোনো সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি বাংলাদেশ মাথায় রাখবে এমনটা প্রত্যাশা করে ভারত।’
মতবিনিময় সভায় পুশইন, সীমান্ত হত্যাবন্ধ এবং বাণিজ্যসহ ভিসার সেবা স্বাভাবিককরণ প্রসঙ্গেও কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব।
বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সাধারণ কর্মী নিয়োগসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি আজ সোমবার রিয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিকে দুই দেশের মধ্যে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসনব্যবস্থার ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে...৩২ মিনিট আগে
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলায় দুর্গম জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) গোপন আস্তানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার ভোর ৫টায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগের সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।২ ঘণ্টা আগে
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, এটি একটি ‘বিচারিক আইনিপ্রক্রিয়া’ এবং এর জন্য দুই সরকারের মধ্যে ‘সম্পর্ক ও আলোচনা’ প্রয়োজন।২ ঘণ্টা আগে
এক বিবৃতিতে আইএসপিআর জানায়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানের একটি বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে—যা একটি উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার।৩ ঘণ্টা আগে