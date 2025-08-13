নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না: আসিফ মাহমুদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নির্বাচনকালীন সরকারের থাকবেন না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ বুধবার আসিফ মাহমুদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ কথা বলা হয়েছে।
পোস্টে শেয়ার করা একটি কার্ডে আসিফ মাহমুদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না। রাজনীতি সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের নির্বাচনকালীন সরকারের থাকা উচিত নয়।’
আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের পরও জিডিপিতে তেমন প্রভাব পড়েনি। মূল্যস্ফীতি উল্টো কমেছে।১ ঘণ্টা আগে
আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪ আদালতে সাক্ষ্য দেন তিন মামলার তিনজন সাক্ষী। তাঁরা হলেন দুদকের উপপরিচালক সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ও এস এম রাশেদুল হাসান।১ ঘণ্টা আগে
বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক যতীন সরকার মারা গেছেন। আজ বুধবার বেলা ২টা ৪০ মিনিটে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।২ ঘণ্টা আগে
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আরও ৩০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা আরও তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪ এ তিন মামলার তিন বাদী সাক্ষ্য দেবেন।৪ ঘণ্টা আগে