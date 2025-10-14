Ajker Patrika
২০ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ২০ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি জানান, আগামী ২০ অক্টোবর পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্যদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করে ইসি।

ইতিমধ্যে সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নারী নেতৃত্বের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন।

বিষয়:

ইসিনির্বাচন
