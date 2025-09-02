Ajker Patrika
চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৪৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে আরও একদল বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তাঁদের ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশিদের নিয়ে আসা এ চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালিত হবে বোয়িং ৭৭৭-২০০ ইআর উড়োজাহাজ দিয়ে। উড়োজাহাজটিতে প্রায় ৪০০ আসন থাকলেও কতজন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শাহজালাল বিমানবন্দরে চার্টার্ড ফ্লাইটটির ৭২ ঘণ্টা অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি চার্টার্ড উড়োজাহাজ ঢাকায় আসবে। শিডিউল অনুযায়ী ফ্লাইটটি রাত ৯টায় অবতরণ করবে।

এর আগে ২ আগস্ট ভোর ৬টা ৪৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা একটি চার্টার্ড উড়োজাহাজ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সে ফ্লাইটে এক নারীসহ ৩৯ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চার্টার্ড ফ্লাইটটি পরিচালিত হয়েছিল একটি বিশেষ সামরিক বিমান সি-১৭ দিয়ে। দীর্ঘ ৬০ ঘণ্টার যাত্রা শেষে দেশে ফেরা বাংলাদেশিদের ব্র্যাক পরিবহন সহায়তা দেয় এবং প্রবাসীকল্যাণ ডেস্ক থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গত, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে থাকা অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান জোরদার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

অভিবাসীবাংলাদেশিযুক্তরাষ্ট্র
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

