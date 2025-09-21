Ajker Patrika
> জাতীয়

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৪
মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন ও মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত
মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন ও মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুজন কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রদূত করেছে সরকার। এই দুই সেনা কর্মকর্তার চাকরি প্রেষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

নিয়োগ পাওয়া দুই সেনা কর্মকর্তা হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

সরকারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সেনাবাহিনীরাষ্ট্রদূত
