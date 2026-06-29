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ধর্মীয় মাহফিলে শিশুশ্রম প্রতিরোধে কথা বলার আহ্বান শ্রমমন্ত্রীর

  • শিশুশ্রমিকের ৬১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত
  • বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ০০: ০২
ধর্মীয় মাহফিলে শিশুশ্রম প্রতিরোধে কথা বলার আহ্বান শ্রমমন্ত্রীর
কেআইবি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধর্মীয় মাহফিলে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (সিএলইপি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ দেশ। মসজিদের খুতবা, মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় মাহফিলে যদি ইমাম ও আলেমরা শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং শিশুদের শ্রমে নিয়োজিত না করার বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব অনেক বেশি হবে। আমাদের শুধু শিশুশ্রম নয়, শিশুর জন্মের পর থেকেই তার সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা শিশুর প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। মানবসম্পদ আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই সম্পদকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।’ শিশুশ্রম নিরসনে সরকার পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করবে বলে জানান মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম পরিস্থিতির একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। ২০২৪ সালে প্রকাশিত আইএলও এবং ইউনিসেফের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, বিশ্বে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ৬১ শতাংশ কৃষি কাজে সম্পৃক্ত। ১৩ শতাংশ শিল্প খাতে এবং ২৭ শতাংশ সেবা খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

২০২২ সালের বিবিএসের (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, বাংলাদেশে ৩০ লাখের বেশি শিশু বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত। এর মধ্যে শিশুশ্রমের আওতায় রয়েছে ১০ লাখের বেশি শিশু।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুর রহমান তারফদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন। অনুষ্ঠানে শিশুরা শিশু অধিকারবিষয়ক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে এবং দুজন শিশু প্রতিনিধি তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ‘বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ ও সবার যৌথ দায়িত্ব’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনায় সরকার, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং আইএলওর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় শিশুশ্রম নিরসনে বাস্তবসম্মত সমাধান এবং অংশীজনদের যৌথ দায়িত্ব ও করণীয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

বিষয়:

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়রাজধানীশিশুশ্রমকর্মসংস্থানশিশু
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