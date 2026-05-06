জাতীয়

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান বিমানবাহিনীর প্রধানের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার অফিসার্স সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। ছবি: আইএসপিআর

আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য বিমানবাহিনীর সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তিন বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য আগামী দিনে দেশের সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

আজ বুধবার ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার অফিসার্স সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এ সময় দেশের আকাশসীমা রক্ষার পাশাপাশি দেশমাতৃকার সেবায় বিমানবাহিনীর অবদানের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সম্মেলনে বিমান সদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সংশ্লিষ্ট এয়ার অফিসার ও পরিচালকেরা সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিমানঘাঁটির এয়ার অধিনায়কসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নেন।

