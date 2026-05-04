Ajker Patrika
জাতীয়

আন্তর্জাতিক মানের উড়োজাহাজ যোগ করতেই বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি: বিমান প্রতিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ১২: ০১
আন্তর্জাতিক মানের উড়োজাহাজ যোগ করতেই বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি: বিমান প্রতিমন্ত্রী
জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিমান প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের উড়োজাহাজের বহরে ‘আন্তর্জাতিক মানের’ উড়োজাহাজ যুক্ত করতেই মার্কিন কোম্পানি বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিমান প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

আজ সোমবার (৪ মে) জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শেষে ডিসিদের বিমান ও পর্যটন নিয়ে যেসব দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেসবের তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে বিমান প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই ১৪টি বোয়িংয়ের জন্য সাইন করেছি। আমাদের বিমান বহরটি একদম আন্তর্জাতিক মানের হলেও, আন্তর্জাতিক বিমান আছে ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের নয়। সেই মান সম্পন্ন করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই ১৪টি বোয়িং ক্রয়ের স্বাক্ষর করেছি এবং আরও কিছু বিমান আমরা লিজ করব।’

এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত আরও বলেন, ‘আর অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলো আমরা নতুন করে রিপেয়ার করে এটাকে চালু করব অভ্যন্তরীণ রুট হিসেবে।’

সোমবারের ডিসি সম্মেলনের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বিমান পর্যটন নিয়ে কথা বলেছি। আমাদের অনেক জেলায় বিমানবন্দর রয়েছে, সেগুলোকে কীভাবে অ্যাড্রেস করবেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের বলা হয়েছে এবং সেগুলো উন্নত করার জন্য তাদেরও আমরা নির্দেশনা দিয়েছি এবং আমরা কী কী কাজ করছি সেগুলো তাদের অবহিত করেছি।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের পর্যটন সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের কক্সবাজার, আমাদের কুয়াকাটা এবং বড় বড় স্থাপনাগুলো নিয়ে আমরা সম্মিলিত হয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি।’

চলতি বছরের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর থার্ড টার্মিনাল শুরু করব আমরা আশা করছি।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সব মিলিয়ে বিমান এবং পর্যটন মিলিয়ে যে কথাগুলো হলো, আমার মনে হয় জেলা প্রশাসকদের সবাই উৎসাহিত হয়েছে এবং তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবে।’

বিষয়:

উড়োজাহাজজেলা প্রশাসকবিমানপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক মানের উড়োজাহাজ যোগ করতেই বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি: বিমান প্রতিমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মানের উড়োজাহাজ যোগ করতেই বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি: বিমান প্রতিমন্ত্রী

প্রথম অধিবেশন পর্যালোচনা: সহযোগিতা-বিরোধিতার মিলমিশের সংসদ

প্রথম অধিবেশন পর্যালোচনা: সহযোগিতা-বিরোধিতার মিলমিশের সংসদ

অপরাধীরা বেপরোয়া, পুলিশে অস্বস্তি অভিযান নিয়ে

অপরাধীরা বেপরোয়া, পুলিশে অস্বস্তি অভিযান নিয়ে

জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত

জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত