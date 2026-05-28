জাতীয়

রাজারবাগে ঈদের নামাজ আদায় করলেন আইজিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ মে ২০২৬, ১১: ৩৮
ছবি: সংগৃহীত

রাজারবাগ পুলিশ লাইনস প্যারেড গ্রাউন্ডে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। তিনি আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় ঈদের জামাতে অংশ নেন। নামাজে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্যসহ সর্বস্তরের মুসল্লিরা অংশ নেন।

নামাজ শেষে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা, দেশের জনগণ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখ-শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পরে আইজিপি পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য এবং মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।

