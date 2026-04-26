Ajker Patrika
জাতীয়

পুলিশসহ জরুরি সেবায় তেল রেশনিং তুলে নেওয়া হয়েছে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ০১
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে

পুলিশসহ জরুরি সেবায় নিয়োজিত বাহিনীর ওপর জ্বালানি তেলের সীমাবদ্ধতা বা রেশনিং তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

তারেক রহমান বলেন, ‘পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছে, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসসহ যারা আছে, তাদের ওপর যে বিধিনিষেধ ছিল, তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা আরও দুই দিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি, এ সমস্যা আর হওয়ার কথা না।’

এর আগে পয়েন্ট অব অর্ডারে কুমিল্লায় নিহত কাস্টমস কর্মকর্তা বুলেট বৈরাগীর কথা উল্লেখ করেন কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বাড়ি যাওয়ার পথে তাঁকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখে দিয়েছে। আমি পুলিশকে কল দিয়েছিলাম, তারা বলছে, ‘‘আমাদের তেলসংকট আছে, তাই ডিউটির পরিমাণ কমে গেছে, এত রাত পর্যন্ত থাকার সুযোগ নেই।’’’

পুলিশের তেল রেশনিং পদ্ধতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে মনিরুল হক বলেন, না হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংকট সৃষ্টি হবে। এতে জনগণের নির্বিঘ্নে চলায় সমস্যা হয়।

