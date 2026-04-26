Ajker Patrika
জাতীয়

বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী খুন: এফবিআইসহ সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার, জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী খুন: এফবিআইসহ সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার, জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
শামা ওবায়েদ ইসলাম। ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি পিএইচডি দুই শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ওয়াশিংটন মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআইসহ সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।

আজ রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এটা খুবই দুঃখজনক। ফ্লোরিডাতে একটি ছেলে, একটি মেয়ে নিহত হয়েছে নৃংশসভাবে। ছেলেটির মরদেহ পাওয়া গেছে, মেয়েটির মরদেহ পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআইসহ সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।’

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘দুই পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। ছেলেটির মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার যে অটোপসি করতে হবে, লিগ্যাল কাজগুলো হবে; আমরা দেখছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যাবাসন করব। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এটাতে সহযোগিতা করছে, অন্যটার জন্য (বৃষ্টি) আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সব স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি।’

প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন এটার তদন্ত করে এবং যারা এই নৃংশস ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়।

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার প্রত্যাশা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে—এটাই বাংলাদেশের প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

সৈয়দ আবদাল আহমদকে প্রধান তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ

সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি সুবিধা বন্ধ হলো

পুলিশসহ জরুরি সেবায় তেল রেশনিং তুলে নেওয়া হয়েছে: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী খুন: এফবিআইসহ সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার, জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী খুন: এফবিআইসহ সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার, জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী