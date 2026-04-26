বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থী খুন: এফবিআইসহ সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার, জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি পিএইচডি দুই শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ওয়াশিংটন মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআইসহ সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।
আজ রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এটা খুবই দুঃখজনক। ফ্লোরিডাতে একটি ছেলে, একটি মেয়ে নিহত হয়েছে নৃংশসভাবে। ছেলেটির মরদেহ পাওয়া গেছে, মেয়েটির মরদেহ পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআইসহ সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।’
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘দুই পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। ছেলেটির মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার যে অটোপসি করতে হবে, লিগ্যাল কাজগুলো হবে; আমরা দেখছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যাবাসন করব। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এটাতে সহযোগিতা করছে, অন্যটার জন্য (বৃষ্টি) আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সব স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি।’
প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন এটার তদন্ত করে এবং যারা এই নৃংশস ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়।
ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার প্রত্যাশা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে—এটাই বাংলাদেশের প্রত্যাশা।
আরও পড়ুন:
দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদকে প্রধান তথ্য কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গ্রেড-১ পদমর্যাদায় তাঁকে এক বছরের চুক্তিতে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।১৫ মিনিট আগে
সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধাসংক্রান্ত ধারা বিলুপ্ত করে জাতীয় সংসদে বিল পাস হয়েছে। আজ রোববার জাতীয় সংসদে ‘দ্য মেম্বার্স অব পার্লামেন্ট (রেমুনারেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার ১৯৭৩ সংশোধন’ বিল পাস হয়...৩১ মিনিট আগে
পুলিশসহ জরুরি সেবায় নিয়োজিত বাহিনীর ওপর জ্বালানি তেলের সীমাবদ্ধতা বা রেশনিং তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।১ ঘণ্টা আগে
খাদ্য, পরিবেশ, কৃষি বিপণন, ট্রেডমার্কস, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর; জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার।৩ ঘণ্টা আগে