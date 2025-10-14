কাল থেকে অনলাইনে মিলবে জামিননামা: আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল থেকে জামিননামা অনলাইনে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় আয়োজিত ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি জেনেছি আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর আসামিকে ১২টি ধাপ অতিক্রিম করতে হয়। সব ধাপেই হয়রানির শিকার হতে হয়। তাই এসব নিরসনে কাল থেকে অনলাইনে জামিননামা পাঠানো হবে। এতে জামিন পাওয়ার পর এক ক্লিকে জামিননামা সংশ্লিষ্ট কারাগারে চলে যাবে।’
আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই হবে।’
বিচার বিভাগ পৃথক সচিবালয় আইন, গুমের আইন, দুদক আইন, হিউম্যান রাইটস আইন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি।
