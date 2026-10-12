মক্কা-মদিনা রক্ষায় প্রয়োজনে সহায়তায় প্রস্তুত বাংলাদেশ: শামা ওবায়েদ

চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীর সুরক্ষায় সৌদি আরবকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।
আজ সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: পরিবর্তনশীল বিশ্বে গতিপথ নির্ধারণ’ শীর্ষক এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পবিত্র মক্কা বা মদিনায় কোনো ধরনের নিরাপত্তা হুমকি তৈরি হলে বাংলাদেশ কখনোই বসে থাকবে না। দুই পবিত্র নগরীর সুরক্ষায় বাংলাদেশ অবশ্যই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।’
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মুসলিমের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম উল্লেখ করে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘বিশ্বের সকল মুসলিমের কাছে মক্কা ও মদিনা কেবল কূটনৈতিক আলোচনার কোনো বিষয় নয়, এটি আমাদের আবেগ ও ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।’
তবে প্রস্তাবিত মক্কা চুক্তি বা মক্কা প্যাক্টে যোগ দেওয়া এবং সৈন্য পাঠানোর গুঞ্জন নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মক্কা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলা যাবে না। যেহেতু বাংলাদেশ এখনো চুক্তিতে সই করেনি, তাই এই মুহূর্তে সৌদি আরবে সৈন্য পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না।
রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান, বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্পষ্ট অবস্থান এবং সৌদি সরকারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতিমধ্যে সৌদি যুবরাজকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এতে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা থামিয়ে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আয়েশা বিনতে তোয়াহিদ, ড. মাহফুজ কবির, এএসএম তারেক হাসান সেমুল এবং ড. সুফিয়া খানম। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এএসএম রিদওয়ানুর রহমান।
তথ্যসূত্র: বাসস
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