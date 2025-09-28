Ajker Patrika
খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা বৈঠকে বসেছেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ২২
সড়কে আগুন জ্বালিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে অবরোধকারীরা। আজ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের বটতলী সড়ক থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়কে আগুন জ্বালিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে অবরোধকারীরা। আজ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের বটতলী সড়ক থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের পার্বত্য অঞ্চল খাগড়াছড়ির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ রোববার কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, স্কুলশিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার পর খাগড়াছড়ির আইনি পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তবে আজ সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন‌।

সংবাদ সম্মেলনে খাগড়াছড়ির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিষয়েও আলোচনা করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে আটক তিনথমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে আটক তিন

পূজার প্রস্তুতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২ লাখ ৩ হাজার ৫৬৪ জন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭০ হাজার পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর ১ লঅখ সদস্য ও ৪৩০ প্লাটুন বিজিবির সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারিখাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

