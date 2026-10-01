প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখতে পরশুরামে মানুষের ঢল

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে একনজর দেখতে ফেনীর পরশুরামে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) সকাল থেকেই উপজেলার ঘাটঘর-মুহুরী ব্রিজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জড়ো হতে শুরু করেন।
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো ফেনী সফরে আসছেন তারেক রহমান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁর পরশুরামের ঘাটঘর এলাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে। তাঁকে স্বাগত জানাতে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে ঘাটঘর এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সড়কের দুই পাশে এবং নির্ধারিত এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন অনেকে। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখতে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ এসেছেন বলে জানান স্থানীয়রা।
পরশুরামের মির্জানগরের বাসিন্দা আবদুর শুকুর বলেন, ‘জীবনে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি দেখার সুযোগ হবে আজ। তাঁকে একনজর দেখতে সকাল থেকেই এখানে অপেক্ষা করছি।’
কোলাপাড়ার বাসিন্দা শাকিল বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আমাদের এলাকায় আসছেন—এটি আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। তাঁকে স্বাগত জানাতে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে এসেছেন।’
আকাশ নামের আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে এসেছি। এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা তিনি তুলে ধরবেন—এমন প্রত্যাশা করছি।’
সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা থেকে ফেনীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর রওনা হয়েছে।
এদিকে ঘাটঘর-মুহুরী ব্রিজ এলাকায় প্রধানমন্ত্রী ১ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (প্রথম পর্যায়)’ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এ সময় তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং জনসভায় বক্তব্য দেবেন।
পরশুরামের কর্মসূচি শেষে প্রধানমন্ত্রী ফুলগাজী উপজেলার বেগম খালেদা জিয়া মহিলা কলেজে যাবেন। সেখানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়া ফুলগাজীতেও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।
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