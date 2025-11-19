Ajker Patrika
মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে ১০ শর্তের কয়েকটিতে সরকারের আপত্তি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে মালয়েশিয়ার দেওয়া ১০টি শর্তের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে শক্ত আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এসব শর্ত শিথিল করে শ্রমবাজারকে যতটা সম্ভব অবারিত রাখার অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, মালয়েশিয়া যে ১০টি শর্ত দিয়েছে, তার কয়েকটি বাস্তবসম্মত নয়। এসব শর্ত মানতে গেলে অল্প কিছু বড় রিক্রুটিং এজেন্সি সুবিধা পাবে, আবারও সিন্ডিকেট গঠনের ঝুঁকি তৈরি হবে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সঙ্গে কথা বলেও জানা গেছে, এসব শর্তের বেশির ভাগই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ সরকার মালয়েশিয়াকে শর্তগুলো পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

ড. আসিফ নজরুল আরও বলেন, শ্রমবাজার যত বেশি রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত থাকবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ততই নিশ্চিত হবে। মালয়েশিয়া আশ্বাস দিয়েছে, তারা শর্তগুলো শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। শর্তসমূহ গ্রহণযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার কথাও জানান তিনি।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়। এই প্ল্যাটফর্ম বিদেশে কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমবাজার সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও স্বচ্ছ ও সহজ করতে সহায়তা করবে।

কর্মসংস্থানশ্রম বাজারআসিফ নজরুলকর্মী
