জাতীয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চট্টগ্রামে নিহত ১৮ সৈনিকের দেহাবশেষ নিল জাপান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি থেকে দেহাবশেষ উত্তোলন করা হয়। ছবি: আইএসপিআর

চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে নিহত ১৮ জন জাপানি সৈনিকের দেহাবশেষ উত্তোলন করে জাপানে ফেরত নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে জাপান সরকারের মনোনীত ১০ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থান করে দেহাবশেষ উত্তোলন করেন।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

দেহাবশেষ উত্তোলন শেষে সেনাবাহিনীর একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। ছবি: আইএসপিআর

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশনায় সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম অঞ্চল। সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান এবং খননকার্যে নেতৃত্ব প্রদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খনন বিশেষজ্ঞ লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (অব.)।

দেহাবশেষ উত্তোলন শেষে গত ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল কর্তৃক যথাযোগ্য সামরিক মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে এবং পরবর্তীতে দেহাবশেষসমূহ জাপানে পাঠায়।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে জাপান সরকারের অনুরোধে কুমিল্লার ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত আরও ২৩ জন জাপানি সৈনিকের দেহাবশেষ উত্তোলন ও প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল।

