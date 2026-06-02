বিদ্যুতের দাম বাড়বে কি না, জানা যাবে কাল

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গণশুনানির মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় আগামীকাল বুধবার আদেশ দেওয়ার দিন ধার্য করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আদেশে পাইকারি, খুচরা ও সঞ্চালন পর্যায়ে দাম বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।
চলতি মাসের প্রথম দিনই পেট্রল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারে পাঁচ টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। এ ছাড়া গত মাসেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস তেলের দাম লিটারে ১৯ টাকা বাড়িয়ে ১১৩ টাকা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোক্তাদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা আসছে।
বিইআরসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির ওপর অনুষ্ঠিত শুনানির বিষয়ে আগামীকাল বিকেলে আদেশ দেবে কমিশন। এর আগে গত ২০ ও ২১ মে মূল্যবৃদ্ধিসংক্রান্ত গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) পাইকারি পর্যায়ে ইউনিটপ্রতি এক দশমিক ২০ টাকা (১৭ শতাংশ) থেকে এক দশমিক ৫০ টাকা (২১ শতাংশ) দাম বাড়ানোর আবেদন করেছিল।
সর্বশেষ ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়। ওই আদেশে পাইকারি বিদ্যুতের গড় দর ছয় দশমিক ৭০ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাত দশমিক শূন্য চার টাকা করা হয়। যদিও কোম্পানিভিত্তিক বিক্রির পার্থক্যের কারণে গড় বিক্রয়মূল্য ছয় দশমিক ৯৯ টাকা দাঁড়িয়েছে বলে দাবি পিডিবির।
বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি দরে লোকসান দিচ্ছে বলে দাবি করেছে বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিগুলো। লোকসান ঠেকাতে ডেসকো ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ, ডিপিডিসি ছয় দশমিক ৯৬ শতাংশ, ওজোপাডিকো ১০ শতাংশ, আরইবি পাঁচ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং নেসকো ইউনিটপ্রতি ৩ পয়সা ও বিপিডিবি ২৯ পয়সা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। পাশাপাশি পাইকারি দাম ও সঞ্চালন চার্জ বাড়িয়ে সমান হারে দাম বাড়ানোর আবেদন করেছে কোম্পানিগুলো। বিদ্যুতের একমাত্র সঞ্চালন কোম্পানি পিজিসিবি (পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি) প্রতি ইউনিটে যথাক্রমে ৩০ ও ৩১ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪৮ ও ৪৯ পয়সা করার প্রস্তাব করেছে।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। আজ মঙ্গলবার (২ জুন) জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাসের প্রার্থীকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি।৩২ মিনিট আগে
অন্য দেশের সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা কোনো অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষীরা আইনি পদক্ষেপ নিলে সেটা সীমান্ত হত্যা বা বর্ডার কিলিং নয় বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
টানা তিন মাস কমিশনশূন্য থাকার পর দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) নতুন কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ দিতে আইন অনুযায়ী যে বাছাই (সার্চ) কমিটি গঠন করতে হয়, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি খাতের এলপিজির ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য প্রতি কেজি ১৫৭ টাকা ৬ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৮৫ টাকা। গত মে মাসে একই সিলিন্ডারের দাম ছিল ১ হাজার ৯৪০ টাকা এবং ওই মাসে এলপিজির মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। এর আগে এপ্রিল মাসে দুই দফায় বেড়েছিল৪ ঘণ্টা আগে