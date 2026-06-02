Ajker Patrika
জাতীয়

বিদ্যুতের দাম বাড়বে কি না, জানা যাবে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ২০: ৩৪
বিদ্যুতের দাম বাড়বে কি না, জানা যাবে কাল

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গণশুনানির মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় আগামীকাল বুধবার আদেশ দেওয়ার দিন ধার্য করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আদেশে পাইকারি, খুচরা ও সঞ্চালন পর্যায়ে দাম বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।

চলতি মাসের প্রথম দিনই পেট্রল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারে পাঁচ টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। এ ছাড়া গত মাসেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস তেলের দাম লিটারে ১৯ টাকা বাড়িয়ে ১১৩ টাকা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোক্তাদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা আসছে।

বিইআরসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির ওপর অনুষ্ঠিত শুনানির বিষয়ে আগামীকাল বিকেলে আদেশ দেবে কমিশন। এর আগে গত ২০ ও ২১ মে মূল্যবৃদ্ধিসংক্রান্ত গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) পাইকারি পর্যায়ে ইউনিটপ্রতি এক দশমিক ২০ টাকা (১৭ শতাংশ) থেকে এক দশমিক ৫০ টাকা (২১ শতাংশ) দাম বাড়ানোর আবেদন করেছিল।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়। ওই আদেশে পাইকারি বিদ্যুতের গড় দর ছয় দশমিক ৭০ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাত দশমিক শূন্য চার টাকা করা হয়। যদিও কোম্পানিভিত্তিক বিক্রির পার্থক্যের কারণে গড় বিক্রয়মূল্য ছয় দশমিক ৯৯ টাকা দাঁড়িয়েছে বলে দাবি পিডিবির।

বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি দরে লোকসান দিচ্ছে বলে দাবি করেছে বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিগুলো। লোকসান ঠেকাতে ডেসকো ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ, ডিপিডিসি ছয় দশমিক ৯৬ শতাংশ, ওজোপাডিকো ১০ শতাংশ, আরইবি পাঁচ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং নেসকো ইউনিটপ্রতি ৩ পয়সা ও বিপিডিবি ২৯ পয়সা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। পাশাপাশি পাইকারি দাম ও সঞ্চালন চার্জ বাড়িয়ে সমান হারে দাম বাড়ানোর আবেদন করেছে কোম্পানিগুলো। বিদ্যুতের একমাত্র সঞ্চালন কোম্পানি পিজিসিবি (পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি) প্রতি ইউনিটে যথাক্রমে ৩০ ও ৩১ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪৮ ও ৪৯ পয়সা করার প্রস্তাব করেছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিবিদ্যুৎকেন্দ্রবিদ্যুৎসরকারভোক্তা অধিকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত