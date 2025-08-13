চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শনে বিএনএসিডব্লিউসির বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় কর্তৃপক্ষ, রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (বিএনএসিডব্লিউসি) গঠিত বিশেষজ্ঞ দল। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রুত শনাক্তকরণের লক্ষ্যে ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শন করে বিএনএসিডব্লিউসি গঠিত এই বিশেষজ্ঞ দল। পরদিন চট্টগ্রাম কাস্টমস এবং চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়।
আজ বুধবার বিকেলে আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিএনএসিডব্লিউসির সদস্যসচিব কমোডর মোহাম্মদ মহব্বত আলী (জি), এনজিপি, পিএসসির নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা থেকে ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এতে চট্টগ্রাম কাস্টমস কমিশনার মোহাম্মদ শফি উদ্দিনসহ কাস্টমসের ৬ কর্মকর্তা ও ২০ জন কর্মচারী, চট্টগ্রাম বন্দরের ৫ কর্মকর্তা এবং নৌ সমরাস্ত্র পরিদর্শন সংস্থার ৩ জন অংশ নেন।
কর্মশালায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য শনাক্তকরণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সমাধান পদ্ধতি তুলে ধরা হয়।
অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, এই প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানিসংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশা প্রকাশ করেছেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্রুত খালাস এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
