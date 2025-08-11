Ajker Patrika
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৫১
মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং
মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মালয়েশিয়ায় স্থানীয় সময় আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে তিনি কুয়ালালামপুরে পৌঁছান।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হন ড. ইউনূস।

এর আগে গতকাল রোববার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীরতর করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে নেয়, এই সফরের মাধ্যমে সে চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়ে অনেক আলাপ ও চুক্তি হবে।’

মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং
মালয়েশিয়া পৌঁছে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছবি: প্রেস উইং

পাশাপাশি বাংলাদেশের জ্বালানি, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন খাতে দেশটির বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ টানার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান।

মালয়েশিয়াড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
