সংস্কৃতি উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা।
সাক্ষাৎকালে তাঁরা মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের মানুষের নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আগামী দিনগুলোতে এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, অভিন্ন জীবনাচরণ, ঐতিহ্য ও সাহিত্য উভয় দেশের মানুষকে অপরিমেয় জ্ঞান ও আনন্দময় জগতের দ্বার খুলে দিতে পারে বলে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।
উভয় দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দল ও টিভি অনুষ্ঠান বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।
এ সময় সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব মো. মফিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
