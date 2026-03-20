Ajker Patrika
জাতীয়

সৌদিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত মোশাররফের লাশ আসছে আজ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ০৯: ২৯
মোশাররফ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের আলখারাজ এলাকায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত মোশাররফ হোসেনের লাশ দেশে আসছে আজ শুক্রবার।

সৌদি সময় রাত ২টা ২৫ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইনসের ফ্লাইট এসভি-৮০৬ রিয়াদ থেকে মরদেহ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে। ফ্লাইটটি বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে।

নিহত মোশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার কীর্তনখোলা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মো. সূরজত আলী।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরে মরদেহ গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকবেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে এ বিষয়ে ব্রিফ করবেন বলে জানা গেছে।

