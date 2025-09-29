Ajker Patrika
বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সহায়তা করতে চায় যুক্তরাজ্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৯
আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করল যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক জানান, এ নির্বাচনে যুক্তরাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করতে চায়।

আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ব্রিটিশ হাইকমিশনার।

বৈঠক শেষে সারাহ কুক সাংবাদিকদের বলেন, আগামী বছর বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন করছে, বিশেষ করে দেশের দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর জন্য জাতীয় নাগরিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভোটার শিক্ষণ এবং ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তাই আজ আমাদের এজেন্ডা ছিল নির্বাচন কমিশনের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থন নিয়ে আলোচনা করা। বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

কমিশনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের কথা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, ‘আর কিছু বলতে চাই না। যেমনটি আমি বলেছি, যুক্তরাজ্য আগামী বছর বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে সমর্থন করছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

উল্লেখ্য, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রমজানের আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন কমিশন।

